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Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: 'Sen benim kızımı nasıl taciz edersin?'

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşiyle arasında problemler yaşayan kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dakikalarca dövdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda tarafları polis güçlükle ayırabildi. Öfkeli kadının eski eşini döverken, "Kızımı taciz ettin, sen benim kızımı nasıl taciz edersin?" dediği anlar herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cadde ortasında görülmemiş bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öğrenince öfkeye kapıldı. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek darp etmeye başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ!

Herkesin içinde yere yatırdığı adamı dakikalarca tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorlandı.

Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: Sen benim kızımı nasıl taciz edersin? 1

"KIZIMI NASIL TACİZ EDERSİN?"

Kadın eski eşini yumruklarken, "Beni dolandırdın, kızımı taciz ettin sen, seni öldüreceğim, benim kızımı nasıl taciz edersin sen?" ifadelerini kullandı.

Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: Sen benim kızımı nasıl taciz edersin? 2

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: Sen benim kızımı nasıl taciz edersin? 3

Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dayak
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