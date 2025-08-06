Eski kocaya caddede meydan dayağı! Herkesin içinde yere yatırıp dövdü: 'Sen benim kızımı nasıl taciz edersin?'

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cadde ortasında görülmemiş bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öğrenince öfkeye kapıldı. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek darp etmeye başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ!

Herkesin içinde yere yatırdığı adamı dakikalarca tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorlandı.

"KIZIMI NASIL TACİZ EDERSİN?"

Kadın eski eşini yumruklarken, "Beni dolandırdın, kızımı taciz ettin sen, seni öldüreceğim, benim kızımı nasıl taciz edersin sen?" ifadelerini kullandı.

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır