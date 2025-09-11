HABER

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen hakkında karar verildi! Tutuklandılar

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı. Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre; 27 Ağustos tarihinde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen F.B., B.B. ve Ç.B., bir organizasyon şirketinin sahibi olduklarını, ortakları Ö.E.'nin Şükrü Sözen ile anlaşarak yaklaşık 10 yıldır 'organizasyon' adı altında yüksek bedelle ihaleye fesat karıştırarak maddi menfaat temin ettiklerini, elde edilen paranın yarısının Şükrü Sözen'e gittiğini, etkinliklerin yapıldığı alana kurulan çeşitli stantlardan da hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen E.B.'nin elden para toplayarak kazanç sağladığını, Ö.E.'nin şirketinde muhasebe bölümünde çalışan A.U.'nun ise bu usulsüz iş ve işlemleri organize ettiği yönünde beyanda bulundu. E.B.'nin stantlardan para toplama olaylarına eski belediye çalışanı A.Ö.'nün de şahit olduğu belirtildi.

PARALARA EK KONULDU

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında E.B., Ö.E. ve A.U.'nun evleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, değerli kol saatleri ve dijital materyallere el konuldu. Manavgat Belediyesi'nden söz konusu firmanın girdiği ihalelerin istendiği ve yapılan inceleme sonucunda organizasyon işleriyle ilgili neredeyse tüm ihaleleri bu firmanın aldığı belirlendi. Dosyalarda yapılan incelemede söz konusu firma tarafından ihale bedellerinde belediyenin alt sınırına yakın şekilde fiyat teklifi verildiği, diğer firmaların yüksek fiyat vermesi nedeniyle ihalenin bu firmada kaldığı, ayrıca teklif veren firmaların blok şekilde her ihalede aynı olduğu tespit edildi. İhaleye giren şirket sahiplerinden K.T. ve F.K.'nin, Ö.E.'nin belirlediği fiyatı teklif olarak verdiklerini kabul ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U., tutuklandı.

'KORKUTULARAK HİSSELER DEVRETTİRİLDİ' İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 Eylül'de başvuran M.A.F. ve S.Ç. ise ilçedeki bir otelin yapımından itibaren Ö.B. ile ortak olduklarını, Şükrü Sözen'in S.Ç.'yi otelde istemediğini, bunun üzerine Fatih Sözen ve Ö.B.'nin zorlamaları ve S.Ç.'nin ortaklıktan ayrılmaması nedeniyle Manavgat Belediyesi tarafından otele ceza yazıldığını, bunun üzerine 2018 yılında S.Ç.'nin payını M.A.F.'ye devrettiğini beyan etti. M.A.F. ve S.Ç.; Fatih Sözen ve Ö.B.'nin tehdit ve baskılarıyla Manavgat Belediyesi'nin 2024 yılı Şubat ayında otel hakkında yıkım kararı alması, yıkım için belediyeye ait kepçeyi otele göndermesi, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedeniyle M.A.F.'nin hisselerinden yüzde 17'lik kısmının o dönemki bedelinin çok altında bir fiyata eşit hisselere sahip olacak şekilde Ö.B.'ye devrettiğini öne sürdü. Yapılan incelemede M.A.F. ve S.Ç.'nin beyanlarında geçen devir işlemlerinin doğru olduğu tespit edildi.

Diğer yandan A.C. adlı şüphelinin, Şükrü Sözen döneminde otelinde bulunan imara aykırılıklara ilişkin ceza yazılmaması amacıyla Fatih Sözen'e rüşvet verdiği, buna istinaden kendisine ceza yazılmadığı, Nefi Kara döneminde kendisinden yeniden rüşvet istenmesi üzerine A.C.'nin eski dönemde zaten rüşvet verdiğini beyan ettiği, sonrasında Nefi Kara döneminde oteline yüklü miktarda para cezası yazıldığı yönünde tanık beyanı bulunduğu da tespit edildi.

SÖZEN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili aranan Ö.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı. Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

(DHA)

11 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

