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Eski milletvekili Orhan Sür'ün cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenazesi, memleketi Balıkesir'de defnedildi.

Eski milletvekili Orhan Sür'ün cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Sür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Karakoyun, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Sür'ün ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutun başında dua etti.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan Sür'ün cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkesir'de 1951 yılında doğan Orhan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden mezun oldu. Harita mühendisi olarak görev yapan ve 22. Dönem'de CHP'den Balıkesir Milletvekili seçilerek parlamentoya giren Sür, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Balıkesir cenaze
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