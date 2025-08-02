HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski Milletvekili Suat Binici hayatını kaybetti

23. Dönem Samsun Milletvekili Suat Binici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Milletvekili Suat Binici hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Samsun’daki önemli isimlerinden biri olarak bilinen Suat Binici’nin vefatı, hem siyasi çevrelerde hem de memleketi Samsun’da derin bir üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar aktif siyasette görev alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Binici’nin vefat haberi başta CHP Samsun teşkilatı olmak üzere, parti tabanında büyük bir üzüntüyle karşılandı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilim insanlarından üzen araştırma! Yaşlanma süreci sandığınızdan daha erken başlıyorBilim insanlarından üzen araştırma! Yaşlanma süreci sandığınızdan daha erken başlıyor
Çelik Kubbe’nin Türkiye’de hangi şehirleri koruyacağını açıkladı! Çelik Kubbe’nin Türkiye’de hangi şehirleri koruyacağını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Banyoda boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! "Cinsel ilişkiye girdik, görüşme sırasında trans olduğunu fark ettim, kavga çıktı"

Banyoda boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! "Cinsel ilişkiye girdik, görüşme sırasında trans olduğunu fark ettim, kavga çıktı"

Iğdır'da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Iğdır'da korkunç ölüm! Hava basılan lastik patladı, dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Eski Süper Lig futbolcusunun babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Eski Süper Lig futbolcusunun babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı

12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümde korkunç detaylar var!

12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümde korkunç detaylar var!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.