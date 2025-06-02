Bursa'da kan donduran anlar! Eski nişanlısıyla sokakta denk geldi: Tartışma çıkınca... O anlar saniye saniye kamerada

Öğlen saatlerinde Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen korkunç olayda Hakan M. isimli gözü dönmüş şahıs, eski nişanlısı Asel Y. ile sokakta denk geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Sonrası ise korkunç...
Sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı.
Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Kaynak: İHA
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