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Bursa'da kan donduran anlar! Eski nişanlısıyla sokakta denk geldi: Tartışma çıkınca... O anlar saniye saniye kamerada

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Kadın cinayetleri her geçen gün daha büyük bir problem haline gelirken Bursa'dan gelen görüntülerde gözü dönmüş bir şahsın eski nişanlısıyla konuştuğu sırada silahına davranıp talihsiz kadını bacağından vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kadını bacağından yaralayan şahıs daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğlen saatlerinde Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen korkunç olayda Hakan M. isimli gözü dönmüş şahıs, eski nişanlısı Asel Y. ile sokakta denk geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Sonrası ise korkunç...

3q

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı.

2q

Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Bursa
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