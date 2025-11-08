HABER

Eski popüler internet sitelerini ne kadar hatırlıyorsun?

Ah nerede o eski internet siteleri... Az mı insanlarla sohbet etmedik, o yavaş internette sayfanın yüklenmesini beklemedik... MSN çağına yetişmediysen bile biliyorsundur ama biz MSN'i sormayacağız. Bambaşka internet sitelerini soracağız!

Eski popüler internet sitelerini ne kadar hatırlıyorsun?

Bu internet sitelerini hatırlıyor musun?

1/9

İlk internet sitemizin logosunda bir bitki vardı. Yazı fontu renkliydi ve bir dönemin vazgeçilmez sosyal ağ sitesiydi. Hangi site olabilir?

İlk internet sitemizin logosunda bir bitki vardı. Yazı fontu renkliydi ve bir dönemin vazgeçilmez sosyal ağ sitesiydi. Hangi site olabilir?
Yonja
Siberalem
seslidunyam.net
Kelebek
2/9

Kapalı bir sosyal ağ olan bu sitenin adı rakamlardan oluşuyordu. Sadece davet ile üye alınıyordu ve epey gizliydi. Hangi site sence?

Kapalı bir sosyal ağ olan bu sitenin adı rakamlardan oluşuyordu. Sadece davet ile üye alınıyordu ve epey gizliydi. Hangi site sence?
80630.com
23552.com
25456.com
010001.com
3/9

#hashtag olayını ilk kez bu sitede görmüş olabiliriz. Ekranın sağ kısmında #İstanbul #Arkadaşlık #Goygoy gibi kanallar oluyordu. Sence ismi neydi bu sitenin?

#hashtag olayını ilk kez bu sitede görmüş olabiliriz. Ekranın sağ kısmında #İstanbul #Arkadaşlık #Goygoy gibi kanallar oluyordu. Sence ismi neydi bu sitenin?
mIRC
Hot or Not
Sosyomat
ShockSohbet
4/9

Facebook'tan önce o vardı! Amerika'da hayata geçen bu sosyal medya sitesi arkadaşlık kurmak için kullanılıyordu. Halen aktif ama pek tercih edilmiyor. Adı ne olabilir?

Facebook'tan önce o vardı! Amerika'da hayata geçen bu sosyal medya sitesi arkadaşlık kurmak için kullanılıyordu. Halen aktif ama pek tercih edilmiyor. Adı ne olabilir?
hi5
Tango
Viber
kTalk
5/9

Henüz Google yokken onu kullanırdık. Merak ettiğin ne varsa araştırıp bulurdun. Farklı kategorilerdeki internet sitelerini sıralardı, yani interneti bir nevi dizin haline getirirdi. İsmi ne olabilir?

Henüz Google yokken onu kullanırdık. Merak ettiğin ne varsa araştırıp bulurdun. Farklı kategorilerdeki internet sitelerini sıralardı, yani interneti bir nevi dizin haline getirirdi. İsmi ne olabilir?
Arabul
Tiklabul
Buldumbuldum
Aradimtaradimbuldum
6/9

MP3 çalarımıza şarkı indirmek için bu siteyi az mı ziyaret ettik... Genellikle dosyalar virüslü inerdi ama bunu bile bile o son çıkan şarkıyı aratırdık. Hatırladın mı?

MP3 çalarımıza şarkı indirmek için bu siteyi az mı ziyaret ettik... Genellikle dosyalar virüslü inerdi ama bunu bile bile o son çıkan şarkıyı aratırdık. Hatırladın mı?
LimeWire
mp3buldum.net
FindThisSong.com
WiredLine
7/9

"Sanal Mezar" olarak da adlandırabileceğimiz bir internet sitesi vardı. Vefat haberlerini belirli bir ücret karşılığında bu sitede yayımlatırdık. Hatırlayabildin mi?

"Sanal Mezar" olarak da adlandırabileceğimiz bir internet sitesi vardı. Vefat haberlerini belirli bir ücret karşılığında bu sitede yayımlatırdık. Hatırlayabildin mi?
rahmeteylesin.com
nuricindeyatsin.com
ruhusadolsun.com
mekanicennetolsun.com
8/9

Şu an evimizde kullandığımız internet sağlayıcılarının babası sayılabilecek bir site vardı. Reklamlarında Banu Alkan ve Şevket Çoruh gibi isimler bile oynamıştı! Adı ne olabilir?

Şu an evimizde kullandığımız internet sağlayıcılarının babası sayılabilecek bir site vardı. Reklamlarında Banu Alkan ve Şevket Çoruh gibi isimler bile oynamıştı! Adı ne olabilir?
ixir.net
netgelsin.net
hizliinternet.com
jetnet.com
9/9

BONUS: Bu mavi ekranı hangi işletim sisteminde görürdük?

BONUS: Bu mavi ekranı hangi işletim sisteminde görürdük?
Windows
Linux
macOS
Pardus
Anahtar Kelimeler:
Digiturk İnternet
