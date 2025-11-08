Eski popüler internet sitelerini ne kadar hatırlıyorsun?

1/9
İlk internet sitemizin logosunda bir bitki vardı. Yazı fontu renkliydi ve bir dönemin vazgeçilmez sosyal ağ sitesiydi. Hangi site olabilir?
2/9
Kapalı bir sosyal ağ olan bu sitenin adı rakamlardan oluşuyordu. Sadece davet ile üye alınıyordu ve epey gizliydi. Hangi site sence?
3/9
#hashtag olayını ilk kez bu sitede görmüş olabiliriz. Ekranın sağ kısmında #İstanbul #Arkadaşlık #Goygoy gibi kanallar oluyordu. Sence ismi neydi bu sitenin?
4/9
Facebook'tan önce o vardı! Amerika'da hayata geçen bu sosyal medya sitesi arkadaşlık kurmak için kullanılıyordu. Halen aktif ama pek tercih edilmiyor. Adı ne olabilir?
5/9
Henüz Google yokken onu kullanırdık. Merak ettiğin ne varsa araştırıp bulurdun. Farklı kategorilerdeki internet sitelerini sıralardı, yani interneti bir nevi dizin haline getirirdi. İsmi ne olabilir?
6/9
MP3 çalarımıza şarkı indirmek için bu siteyi az mı ziyaret ettik... Genellikle dosyalar virüslü inerdi ama bunu bile bile o son çıkan şarkıyı aratırdık. Hatırladın mı?
7/9
"Sanal Mezar" olarak da adlandırabileceğimiz bir internet sitesi vardı. Vefat haberlerini belirli bir ücret karşılığında bu sitede yayımlatırdık. Hatırlayabildin mi?
8/9
Şu an evimizde kullandığımız internet sağlayıcılarının babası sayılabilecek bir site vardı. Reklamlarında Banu Alkan ve Şevket Çoruh gibi isimler bile oynamıştı! Adı ne olabilir?
9/9
BONUS: Bu mavi ekranı hangi işletim sisteminde görürdük?