Eski popüler internet sitelerini ne kadar hatırlıyorsun?

Bu internet sitelerini hatırlıyor musun?

1/9 İlk internet sitemizin logosunda bir bitki vardı. Yazı fontu renkliydi ve bir dönemin vazgeçilmez sosyal ağ sitesiydi. Hangi site olabilir? Yonja Siberalem seslidunyam.net Kelebek

2/9 Kapalı bir sosyal ağ olan bu sitenin adı rakamlardan oluşuyordu. Sadece davet ile üye alınıyordu ve epey gizliydi. Hangi site sence? 80630.com 23552.com 25456.com 010001.com

3/9 #hashtag olayını ilk kez bu sitede görmüş olabiliriz. Ekranın sağ kısmında #İstanbul #Arkadaşlık #Goygoy gibi kanallar oluyordu. Sence ismi neydi bu sitenin? mIRC Hot or Not Sosyomat ShockSohbet

4/9 Facebook'tan önce o vardı! Amerika'da hayata geçen bu sosyal medya sitesi arkadaşlık kurmak için kullanılıyordu. Halen aktif ama pek tercih edilmiyor. Adı ne olabilir? hi5 Tango Viber kTalk

5/9 Henüz Google yokken onu kullanırdık. Merak ettiğin ne varsa araştırıp bulurdun. Farklı kategorilerdeki internet sitelerini sıralardı, yani interneti bir nevi dizin haline getirirdi. İsmi ne olabilir? Arabul Tiklabul Buldumbuldum Aradimtaradimbuldum

6/9 MP3 çalarımıza şarkı indirmek için bu siteyi az mı ziyaret ettik... Genellikle dosyalar virüslü inerdi ama bunu bile bile o son çıkan şarkıyı aratırdık. Hatırladın mı? LimeWire mp3buldum.net FindThisSong.com WiredLine

7/9 "Sanal Mezar" olarak da adlandırabileceğimiz bir internet sitesi vardı. Vefat haberlerini belirli bir ücret karşılığında bu sitede yayımlatırdık. Hatırlayabildin mi? rahmeteylesin.com nuricindeyatsin.com ruhusadolsun.com mekanicennetolsun.com

8/9 Şu an evimizde kullandığımız internet sağlayıcılarının babası sayılabilecek bir site vardı. Reklamlarında Banu Alkan ve Şevket Çoruh gibi isimler bile oynamıştı! Adı ne olabilir? ixir.net netgelsin.net hizliinternet.com jetnet.com