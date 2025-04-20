HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eski sevgilisinde hamile kaldı! Evde tek başına doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kan donduran ifade

Geçen hafta Denizli'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı! Çöpte cansız bir bebek bulundu. Ekipler soruşturmayı derinleştirerek kameraları tek tek inceledi ve bebeği çöpe atan kişiyi yakaladı. Cani anne ise ifadesinde eski sevgilisinden hamile kaldığını, evde tek başına doğum yaptığını, cansız doğduğu iddia ettiği bebeği ise çöpe attığını itiraf etti.

Eski sevgilisinde hamile kaldı! Evde tek başına doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kan donduran ifade
Ufuk Dağ

Denizli'de geçtiğimiz günlerde çöpte bulunan bebeğin annesi tarafından çöpe atıldığı ortaya çıktı. Eski sevgilisinden hamile kalıp, evde tek başına doğum yapan anne, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeği çöpe attığını itiraf edince tutuklandı.

AW436651_02

CANSIZ BEBEK BEDENİ BULUNMUŞTU

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan Çarşamba günü meydana gelen olayda, çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, poşet içerisinde ölü bir bebek cesedi buldu. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yeni doğan erkek bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

AW436651_03

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaparak, bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda bebek cesedini çöpe atan şahsın Ayşenur S., olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Ayşenur S., ekipler tarafından gözaltına alındı.

AW436651_04

ANNENİN KAN DONDURAN İFADESİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ayşenur S., ifadesinde bebeğin eski sevgilisinden olduğunu belirtti. Hamile kaldıktan sonra evde tek başına doğumu gerçekleştirdiğini ifade eden Ayşenur S., bebeğin ölü doğduğunu, korkup endişeye kapılınca bebeği çöpe attığını savundu. Bebeğini çöpe atan anne Ayşenur S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu
Güzellik merkezi sahibi yurt dışına kaçmıştı! Skandal sözlerGüzellik merkezi sahibi yurt dışına kaçmıştı! Skandal sözler

Anahtar Kelimeler:
Denizli bebek çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Tablet Reis' 'Kestirdim' notuyla paylaştı ama... Gerçek başka çıktı

'Tablet Reis' 'Kestirdim' notuyla paylaştı ama... Gerçek başka çıktı

'Korkunç kar etmişler! Yüksek faizle kredi almaktan yanayım'

'Korkunç kar etmişler! Yüksek faizle kredi almaktan yanayım'

Eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Kezban Hatemi'den sert sözler! "Ne gizem kaldı ne haya"

Kezban Hatemi'den sert sözler! "Ne gizem kaldı ne haya"

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Aşkı için Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı, 55 milyon lirasından oldu!

Eski sevgilisinde hamile kaldı! Evde tek başına doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kan donduran ifade

Eski sevgilisinde hamile kaldı! Evde tek başına doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kan donduran ifade

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.