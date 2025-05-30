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Eski sevgilisini görmeye gitti... O yanıtı duyunca parkta silahını çekti! Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

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Adana’da herkesin gözü önünde korkunç bir olay yaşandı. Eski sevgilisinin görevli olduğu okula giderek görüşeme talebinde bulunan genç kadın, olumsuz yanıt alınca intihar girişiminde bulundu. Etrafını saran polis ekiplerinin gözü önünde genç kadın tetiğe bastı. Kadın ağır yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana’daki olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Şırnak’ta görev yapan öğretmen İnci K., eski sevgilisinin Adana’da görev yaptığı okula gelerek görüşmek istedi.

OLUMSUZ YANIT ALINCA SİLAHINI ÇIKARDI

Görüşme talebine olumsuz yanıt alan kadın, yanında getirdiği tabancayla okul yakınındaki parka geçti.

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POLİSLER İKNA EDEMEDİ

Kendini vuracağını söyleyen İnci K.’yı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzlaştırmacı polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermedi.

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HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TETİĞE BASTI

Bu sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. İnci K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana intihar girişimi Kadın
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