Eski sevgilisini işten çıkartmasını istedi: Talebi karşılanmayınca kafeyi kurşunlattı!

Olay, 16 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafede çalışan eski sevgilisi A.Ş.’nin, başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen Deniz E., bu duruma öfkelendi. Deniz E., kafe sahibi K.A.’yı cep telefonuyla arayıp, eski sevgilisini işten çıkarması için tehdit etti. Bu talebi karşılık bulmayınca Deniz E., arkadaşları Mustafa Enes T. (21), M.Ş.E., Emre K. (21) ile buluşup, kafeyi kurşunlama planı yaptı.

MÜŞTERİLER YOKKEN YAPTILAR

Emre K.’nin kullandığı plakasız otomobille kafeye giden M.Ş.E., müşterilerin olmadığı bir saatte iş yerine tabancayla ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırının ardından şüpheliler, kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Kafe çalışanlarının ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

BASKINDA YAKALANDILAR

Baskın yapılan adreste Mustafa Enes T., M.Ş.E., Emre K., Deniz E. ile sevgilisi Şevval Ş. (23), Kadir C. (56) ve Berkan B. (24) gözaltına alındı. Adresteki aramada 1’i saldırıda kullanılan 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz E., Mustafa Enes T., M.Ş.E., Emre K. ve Kadir C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Şevval Ş. ile Berkan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)