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Eski Vali Engin’in eşi Koçarlı’da toprağa verilecek

Aydınlı merhum Vali Şenol Engin’in eşi, Koçarlılı emekli öğretmen Emine Engin vefat etti.Aydın’ın Koçarlı ilçesinde doğup büyüyen ve önemli devlet adamlarından olan merhum Şenol Engin’in eşi emekli öğretmen Emine Engin, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Vali Engin’in eşi Koçarlı’da toprağa verilecek
Çiğdem Sevinç

Aydınlı merhum Vali Şenol Engin’in eşi, Koçarlılı emekli öğretmen Emine Engin vefat etti.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde doğup büyüyen ve önemli devlet adamlarından olan merhum Şenol Engin’in eşi emekli öğretmen Emine Engin, 83 yaşında hayatını kaybetti. Eğitim camiasında da saygıla anılan Emine Engin’in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

1977-1980 yılları arasında Koçarlı Belediye Başkanlığı, 1992-1996 yılları arasında Tekirdağ Valiliği ve 1996-2001 yılları arasında da Mersin Valiliği görevlerini yürüten merhum Şenol Engin’in eşi Emine Engin’in yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği öğrenilirken, üç çocuk annesi Engin’in cenazesinin, İstanbul’dan Koçarlı’ya getirileceği öğrenildi.

Emine Engin’in cenazesinin Koçarlı Cihanoğlu Camii’nden kaldırılıp Koçarlı Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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