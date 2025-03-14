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  4. Eski, yeni hepsini kapsıyor! ABD'den Çin'e yaptırım kararı

Eski, yeni hepsini kapsıyor! ABD'den Çin'e yaptırım kararı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.03.2025 22:02
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ABD'den Çin'e bir yaptırım kararı daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bugün, Uygurların ya da koruma endişesi taşıyan diğer etnik veya dini grupların üyelerinin Çin'e zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan mevcut veya eski yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum" dedi.

Eski, yeni hepsini kapsıyor! ABD'den Çin'e yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin’e zorla geri gönderilen etnik gruplara ilişkin açıklama yaptı. Rubio açıklamasında, "Bugün, Uygurların ya da koruma endişesi taşıyan diğer etnik veya dini grupların üyelerinin Çin'e zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan mevcut veya eski yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum. Çin'in Uygurları ve diğer grupları işkence ve zorla kaybetmelere maruz kaldıkları Çin'e zorla geri göndermeleri için hükümetlere baskı yapma çabalarıyla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

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"ZORLA GERİ GÖNDERMEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Rubio açıklamasında, "Bu politikayı, 27 Şubat'ta 40 Uygur'un Tayland'dan zorla geri gönderilmesinden sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan Tayland Hükümeti'nin mevcut ve eski yetkililerine vize kısıtlamaları getirmek üzere gerekli adımları atarak derhal uygulamaya koyuyorum. Çin'in uzun süredir Uygurlara karşı işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar ışığında, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri Uygurları ve diğer grupları zorla Çin'e geri göndermemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin ABD Amerika Birleşik Devletleri
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