Eskişehir 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de hava durumu, 1 Aralık 2025 itibariyle kapalı ve bulutlu bir görünüm sergiliyor. Gün içinde sıcaklık en düşük 3,4°C, en yüksek ise 8,7°C olarak bekleniyor. Nem oranının %89 olduğu bu günlerde rüzgar hızı 10,4 km/saat. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysilerle hazırlıklı olunması önemlidir. Açık hava etkinlikleri için yağmurluk ve ayakkabı seçenekleri değerlendirilmeli.

Sedef Karatay

Bugün, 1 Aralık 2025 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 3,4°C. En yüksek sıcaklık ise 8,7°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %89. Rüzgar hızı 10,4 km/saat. Basınç seviyesi 879,1 mb. Gün doğumu saati 07:57. Gün batımı ise 17:34 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Çarşamba günü de hava çok bulutlu olacak. Perşembe ve Cuma günleri bulutların arasından güneşin ara sıra çıkması öngörülüyor. Hafta sonu hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayları yaşanabilir. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Yüksek kesimlerde gece sıcaklıkları düşer. Bu nedenle, buzlanma yaşanabilir. Yolda seyahat edenlerin tedbirli olmaları önemlidir.

Hafta sonu beklenen hafif yağmur nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Uygun yağmurluk ve ayakkabılar tercih edilmelidir.

hava durumu Eskişehir
