Eskişehir 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 2°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %72 olacak. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:24. Gün batımı ise 17:53 olarak hesaplandı.

Hafta sonu boyunca, 2 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 19°C civarında kalacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Bu gün sıcaklıklar yine 19°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle sabahları hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise güneşli hava nedeniyle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Gerekirse güneş koruyucu kullanmak da gereklidir.

Eskişehir'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava koşulları genelde açık ve ılıman olacak. Günlük planlarınızı yaparken sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlayacaktır.