Eskişehir 02 Aralık Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

2 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C. Gece sıcaklığı ise 0°C civarında seyredecek. Nem oranı %94. Rüzgar hızı 1.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı ise 17:31 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik yok. 3 Aralık Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C, gece ise 1°C civarında olacak. 4 Aralık Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C, gece ise 4°C olacak. 5 Aralık Cuma günü, artan bulutlarla birlikte gündüz en yüksek sıcaklık 11°C. Gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıklar 9-11°C arasında. Geceleri ise sıcaklık 0-7°C arasında olacak. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde puslu hava koşullarına yol açabilir. Bu durum, görüş mesafesini azaltabilir. Trafik güvenliği olumsuz etkilenebilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması gerekir. Dikkatli olmak, olası kazaların önlenmesine katkı sağlar.

Rüzgar hızının düşük olması beklenmektedir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle dikkatli olmak gerekir. Açık hava etkinliklerine katılmadan önce hava koşullarını kontrol etmek faydalıdır. Uygun hazırlık yapmak önemlidir.