HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 02 Aralık Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 2 Aralık 2025 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9°C, gece ise 0°C civarında olacak. 3 Aralık'ta bulutlu ve güneşli koşullar hakim olacak. Sıcaklık 9°C ile 1°C arasında değişecek. 4 Aralık'ta, kısmen güneşli hava sürecek, gündüz 10°C, gece 4°C olacak. Nem oranı %94 dolayısıyla sabah saatlerinde puslu hava bekleniyor, bu durum trafik güvenliğini etkileyebilir.

Eskişehir 02 Aralık Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

2 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C. Gece sıcaklığı ise 0°C civarında seyredecek. Nem oranı %94. Rüzgar hızı 1.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı ise 17:31 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik yok. 3 Aralık Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C, gece ise 1°C civarında olacak. 4 Aralık Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C, gece ise 4°C olacak. 5 Aralık Cuma günü, artan bulutlarla birlikte gündüz en yüksek sıcaklık 11°C. Gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıklar 9-11°C arasında. Geceleri ise sıcaklık 0-7°C arasında olacak. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde puslu hava koşullarına yol açabilir. Bu durum, görüş mesafesini azaltabilir. Trafik güvenliği olumsuz etkilenebilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması gerekir. Dikkatli olmak, olası kazaların önlenmesine katkı sağlar.

Rüzgar hızının düşük olması beklenmektedir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle dikkatli olmak gerekir. Açık hava etkinliklerine katılmadan önce hava koşullarını kontrol etmek faydalıdır. Uygun hazırlık yapmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.