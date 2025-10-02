Eskişehir 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 12°C'ye kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer biçimde devam etmesi öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 9°C civarında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü de benzer hava koşulları bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Olabilecek devrilmelere karşı tedbirli davranmak gerekmektedir.