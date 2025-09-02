HABER

Eskişehir 02 Eylül Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli.

Eskişehir 02 Eylül Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Eskişehir'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 28°C olacak. Gündüz sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Akşam ise 22°C civarına düşecek. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %63 seviyelerinde.

3 Eylül Çarşamba günü hava yine güneşli. Sıcaklık 29°C olacak. Gündüz sıcaklık 32°C'ye çıkacak. Akşam 23°C civarına inecek. Rüzgar hafif, kuzeybatıdan saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %61 seviyelerinde.

4 Eylül Perşembe günü hava puslu ve güneşli. Sıcaklık 31°C olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde 20°C civarına düşecek. Rüzgar hafif, kuzeybatıdan saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %63 seviyelerinde.

5 Eylül Cuma günü hava güneşli. Sıcaklık 30°C olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye yükselecek. Akşam 21°C civarına inecek. Rüzgar hafif, kuzeyden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %62 seviyelerinde.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Güneşli günler devam edecek. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacaksanız, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için dikkatli olun. Rüzgar hafif olduğundan, açık alanlarda bulunurken dikkatli olmanızda fayda var.

