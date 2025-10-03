HABER

Eskişehir 03 Ekim Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 03 Ekim Cuma hava durumu bulutlu ve hafif serin olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 03 Ekim Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 3 Ekim 2025 Cuma günü sabah saatleri parçalı bulutlu ve serin olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25°C'ye kadar yükselebilir. Bu saatlerden sonra hava daha ılıman hale gelecektir. Gün boyunca zaman zaman etkili olabilecek rüzgarlar vardır. Akşam saatlerinde hafif yağış ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Hafta sonu, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde hava koşullarının daha stabil olması bekleniyor. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava olacaktır. Pazar günü ise tamamen güneşli bir gün geçirilecektir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20-21°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7-9°C arasında seyredecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir mont veya rüzgarlık bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli havanın tadını çıkarın. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Şemsiye veya yağmurluk taşımak akıllıca olacaktır. Ayrıca, rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmelidir.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız konforlu bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

