Eskişehir 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 04 Ekim Cumartesi hava durumu hafif yağışlı olacak. İşte detaylar...

Eskişehir'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurlarla başlayacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %65 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.2 km/h olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 06:55, gün batımı saati ise 18:34 olarak belirlendi.

5 Ekim Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 20°C arasında değişecek. 6 Ekim Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında olacak. 7 Ekim Salı günü orta şiddetli yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 4 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurlar beklendiğinden yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Gün boyunca sıcaklıklar ılıman seviyelerde kalacak. Kat kat giyinmek, sabah serinliğine karşı sizi hazırlıklı hale getirecektir. 7 Ekim Salı günü beklenen orta şiddetli yağmurlar için uygun bir yağmurluk kullanmak iyi bir tercih olacaktır.

Eskişehir'de hava koşullarının değişken olacağı öngörülüyor. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek gerekli önlemleri alabilirsiniz. Böylece planlarınızı daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

