Eskişehir 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarına ulaşacak.

Gece sıcaklık ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Hızı 10 km/saat olacak. Nem oranı gündüz %56, akşam ise %81 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde olacak:

  • 5 Eylül Cuma: Çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 17°C.

  • 6 Eylül Cumartesi: Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 14°C.

  • 7 Eylül Pazar: Çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 12°C.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli olacak. Cumartesi günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de faydalıdır. Cumartesi günü beklenen yağışlar için dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız iyi olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli kontrol etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

