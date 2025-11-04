Eskişehir 04 Kasım Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Kasım 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 4°C ile 20°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Yarından itibaren, 5 Kasım Çarşamba günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında değişecek. Kuzeybatıdan hafif rüzgarlar esmesi bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü, hava yine bulutlu ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında seyredecek. Kuzey yönünden hafif rüzgarlar öngörülüyor. 7 Kasım Cuma günü ise sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış da olabilir. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle 7 Kasım Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurulması faydalıdır. Ayrıca, hava sıcaklıkları düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Tarım alanlarında çalışanların, 7 Kasım'daki olası yağışları göz önünde bulundurması gerekir. Tarım arazilerinin zarar görmesini engellemek için tedbirler alınmalıdır. Bu dönemde bozulmaya sebep olacak faaliyetler için ilgili izinlerin alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Kişisel sağlığınız için bu durum kritik rol oynar. Çevrenizdekilerin güvenliği açısından da dikkatli olmalısınız. Hava durumu raporlarını düzenli takip ederek, planlarınızı yönetebilirsiniz.