Eskişehir 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde ise 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %81. Rüzgar hızı 4.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:56. Gün batımı ise 18:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü hava açık ve bol güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarlarında seyredecek. 7 Ekim Salı günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık ise 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlemler almak faydalıdır. Özellikle 7 Ekim Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önem taşıyor. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli olunması öneriliyor. Açık alanlardan uzak durmak işinize yarayacaktır.

5 Ekim Pazar günü Eskişehir'de hava güneşli ve sıcak. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacak. Gerekli önlemleri alarak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.