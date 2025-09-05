Eskişehir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Hafta sonu, 6 Eylül Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 14°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hafta sonu yağışların etkili olabileceği göz önüne alındığında, açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş çarpması riskine karşı önlem almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir.

Eskişehir'de bu hafta hava koşulları değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, gerekli önlemleri almak için faydalı olacaktır.