HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Eskişehir 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bugün, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Hafta sonu, 6 Eylül Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 14°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hafta sonu yağışların etkili olabileceği göz önüne alındığında, açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş çarpması riskine karşı önlem almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir.

Eskişehir'de bu hafta hava koşulları değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, gerekli önlemleri almak için faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.