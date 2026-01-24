HABER

Son dakika: Dört günlük süre bugün sona ermişti: Suriye yönetimi SDG ile ateşkesin uzatıldığını duyurdu

Son dakika haberi: Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların ABD öncülüğündeki operasyon çerçevesinde Irak'a sevk edilmesi kapsamında Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı.

Suriye'de ordunun Haseke ve Halep kentlerine başlattığı operasyon sonrası geri çekilen terör örgütü PKK/YPG ve SDG oluşumu, Şam yönetimiyle ateşkes anlaşmasına varmıştı. Dört günlük ateşkes süreci bu akşam sona ermişti.

SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ SDG İLE YAPILAN ATEŞKESİN SÜRESİ UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, 4 gün süreyle ilan edilen ve bu akşam 20:00'da sona eren terör örgütü SDG ile varılan ateşkesin uzatıldığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların ABD öncülüğündeki operasyon çerçevesinde Irak'a sevk edilmesi kapsamında Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı.

BAKAN FİDAN DUYURMUŞTU: "ATEŞKES UZAYABİLİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki günkü konuşmasında, Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes süreciyle ilgili, "Suriye'de ateşkesin bir müddet uzaması gerekebilir" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye'de ateşkes uzayabilir"

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

