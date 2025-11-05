HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de hava durumu 5 Kasım 2025 tarihinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu geçiyor. Gün içindeki sıcaklık 18°C civarındayken, akşam 13°C seviyesine düşmektedir. Yarın, 6 Kasım'da hafif sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 7°C olacak. Rüzgar doğudan esecek ve nem oranı %93 civarında kalacak. Dışarıda yağmur ihtimaline karşı şemsiye bulundurmak önemli.

Eskişehir 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Bugün 5 Kasım 2025 Çarşamba. Eskişehir'de hava genellikle güneşli, parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Batıdan saatte 3 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %81, akşam %77 civarında olacak.

Yarına, 6 Kasım 2025 Perşembe günü. Eskişehir'de hava daha bulutlu. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 7°C olacak. Rüzgar doğudan saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %93 civarında olacak.

Cuma günü, 7 Kasım 2025. Hava daha açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 7°C olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %90 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Özellikle 6 Kasım'daki hafif yağmurlar önemli. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serin havaya uygun giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde hava koşullarına uygun hazırlık yaparsınız. Sağlığınızı koruyarak günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Trump'ın 'NASA' adayı!İşte Trump'ın 'NASA' adayı!
Son dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktıSon dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.