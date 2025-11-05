Eskişehir 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün 5 Kasım 2025 Çarşamba. Eskişehir'de hava genellikle güneşli, parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Batıdan saatte 3 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %81, akşam %77 civarında olacak.

Yarına, 6 Kasım 2025 Perşembe günü. Eskişehir'de hava daha bulutlu. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 7°C olacak. Rüzgar doğudan saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %93 civarında olacak.

Cuma günü, 7 Kasım 2025. Hava daha açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 7°C olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %90 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Özellikle 6 Kasım'daki hafif yağmurlar önemli. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serin havaya uygun giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde hava koşullarına uygun hazırlık yaparsınız. Sağlığınızı koruyarak günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.