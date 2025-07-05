Eskişehir 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 21 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33°C, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 35°C seviyelerine ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Ayrıca, bol su içmek vücudunuzu nemli tutmanıza yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek serin kalmanızı sağlar. Evdeyken perdeleri kapalı tutarak iç mekan sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların daha serin ortamlarda bulunmalarını sağlamak önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmak ve gerektiğinde tıbbi yardım almak da önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve enerji verimli ürünleri tercih etmek faydalı olacaktır. Bu, hem bütçeniz hem de çevre için katkı sağlar.