Eskişehir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C civarında ölçülecek. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı saatte 5 km olacak. Nem oranı ise %75 civarında tahmin ediliyor.

Salı günü hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 10°C civarında olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 5 km olarak öngörülüyor. Nem oranı %36 civarında olacak.

Çarşamba günü yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 15°C, gece ise 10°C civarında olacak. Rüzgar güney-batı yönünden esecek. Hızı saatte 4 km olarak öngörülüyor. Nem oranı %61 civarında bekleniyor.

Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 8°C civarında ölçülecek. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 4 km olacak. Nem oranı %67 civarında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak da önemli. Kat kat giyinmek rüzgardan korunmaya yardımcı olur. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Araçların bakımı da düzenli yapılmalıdır. Bu, olası aksaklıkların önüne geçebilir.