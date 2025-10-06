HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Eskişehir 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Eskişehir'de 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C civarında ölçülecek. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı saatte 5 km olacak. Nem oranı ise %75 civarında tahmin ediliyor.

Salı günü hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 10°C civarında olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 5 km olarak öngörülüyor. Nem oranı %36 civarında olacak.

Çarşamba günü yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 15°C, gece ise 10°C civarında olacak. Rüzgar güney-batı yönünden esecek. Hızı saatte 4 km olarak öngörülüyor. Nem oranı %61 civarında bekleniyor.

Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 8°C civarında ölçülecek. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 4 km olacak. Nem oranı %67 civarında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak da önemli. Kat kat giyinmek rüzgardan korunmaya yardımcı olur. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Araçların bakımı da düzenli yapılmalıdır. Bu, olası aksaklıkların önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdiTakside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi
Denizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıDenizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.