HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 20°C civarında, parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak.

Eskişehir 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Eskişehir'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 20°C civarında, parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye düşecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek.

Hafta sonunun geri kalanında, 7 Eylül Pazar günü hava daha güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. 8 Eylül Pazartesi, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C olacak. 9 Eylül Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava beklentisi var. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 6 Eylül Cumartesi günü beklenen hafif yağışlar ve rüzgar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş çarpması riskine karşı önlem almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalı. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı, bol su tüketimine özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!
Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyorSavcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.