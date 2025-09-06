Eskişehir 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 20°C civarında, parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye düşecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek.

Hafta sonunun geri kalanında, 7 Eylül Pazar günü hava daha güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. 8 Eylül Pazartesi, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C olacak. 9 Eylül Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava beklentisi var. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 6 Eylül Cumartesi günü beklenen hafif yağışlar ve rüzgar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş çarpması riskine karşı önlem almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalı. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı, bol su tüketimine özen gösterilmelidir.