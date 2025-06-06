Eskişehir 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu az bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 27°C civarında olması tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklığın 32°C, en düşük sıcaklığın ise 17°C olması bekleniyor. Bu değerler, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyredecektir.

7-10 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 25-26°C aralığında olması beklenmektedir. Bu dönemde hava genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmemektedir.

Bahar ve yaz aylarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında; kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu nedenle, yağış sırasında dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları önemlidir.

Özellikle yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde bol su tüketilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.