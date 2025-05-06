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Eskişehir 06 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 06 Mayıs Salı hava durumu merak ediliyor. Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

Eskişehir 06 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 6 Mayıs 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin iklimine uygun bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 25°C, gece 10°C civarında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 26°C, gece 12°C seviyelerinde seyredecek. 9 Mayıs Cuma günü, bulutluluk artacak. Sıcaklıklar 26°C gündüz, 12°C gece olarak tahmin ediliyor. 10 Mayıs Cumartesi günü, bazı kesimlerde tekrar gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Günlük hava raporlarını takip ederek ani hava değişimlerine karşı önlem alabilir ve planlarınızı düzenleyebilirsiniz. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve sürüş sırasında dikkatli olmak da güvenliğiniz açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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