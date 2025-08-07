HABER

Eskişehir 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Eskişehir'de 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Nem oranının %63 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden 28 km/sa hızla esecek.

8 Ağustos Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. 9 Ağustos Cumartesi günü güneşli bir hava ve 32°C'ye ulaşacak sıcaklıklar öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü ise parlak güneş ışığı ve 34°C'ye kadar yükselebilen sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kapalı alanlarda veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek sağlıklı olur. Rüzgar kuzey yönünden estiği için toz taşınımına karşı da dikkat edilmelidir. Ani sağanak yağışların olabileceği günlerde su birikintilerine karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

