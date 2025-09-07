HABER

Eskişehir 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Ufuk Dağ

Eskişehir'de 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, sağanak yağışlarla birlikte 23°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. 8 Eylül Pazartesi günü de benzer şekilde sağanak yağışlar ve 22°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günleri ise hava daha sakinleşecek. Güneşli günler ve 24-25°C aralığında sıcaklıklar yaşanacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 7 ve 8 Eylül tarihlerindeki sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar, yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmalıdır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Sıcaklıkların 9 Eylül'den itibaren artması bekleniyor. Güneş ışınlarının daha etkili olacağı düşünülmelidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı, bol su tüketilmelidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmeli ve gerekli önlemleri almalısınız.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
