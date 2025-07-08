Eskişehir 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 8 Temmuz 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 35°C'ye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15°C civarına düşmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Yarın, 9 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 36°C'ye kadar çıkacak. Gündüz sıcaklık 36°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 18°C civarına düşmesi öngörülüyor. Hava yine güneşli olacak ve yağış beklenmiyor.

10 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 34°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 34°C'ye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 17°C civarına düşmesi bekleniyor. Hava yine güneşli olacak. Yağış öngörülmüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Yağış beklenmediği için aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunulacaksa bol su içilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.