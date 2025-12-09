HABER

Eskişehir 09 Aralık Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava soğuk ve çok bulutlu. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Havada hissedilen sıcaklık 0°C'nin altına düşecek. 10 Aralık Çarşamba günü hafif sağanak yağmurlar görülebilirken, sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek. 11 ve 12 Aralık'ta hava parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giyinmek ve grip gibi hastalıklardan korunmak önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 9 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava soğuk. Hava çok bulutlu. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 0°C'nin altına düşebilir.

Yarından itibaren, 10 Aralık Çarşamba günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik olacak. Gün boyunca hafif sağanak yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek.

11 Aralık Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 7°C arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü, hava az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 1°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük seyredecek. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için bu gereklidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanılmalı. Bu, ıslak zeminlerde kayma riskini azaltacaktır. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını dengede tutar. Dışarı çıkarken, hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
