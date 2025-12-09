Eskişehir 09 Aralık Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 9 Aralık 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava soğuk. Hava çok bulutlu. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 0°C'nin altına düşebilir.

Yarından itibaren, 10 Aralık Çarşamba günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik olacak. Gün boyunca hafif sağanak yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek.

11 Aralık Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 7°C arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü, hava az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 1°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük seyredecek. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için bu gereklidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanılmalı. Bu, ıslak zeminlerde kayma riskini azaltacaktır. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını dengede tutar. Dışarı çıkarken, hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur.