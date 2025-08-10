Eskişehir 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Nem oranı ise %55 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden 18 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30°C civarında olacak. 12 Ağustos Salı günü ise 31°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek hayati bir gerekliliktir. Sıcak havalarda kaybedilen elektrolitleri dengelemek için suya ek olarak doğal meyve suları veya elektrolit içeren içecekler tüketilmelidir. Bu önlemler sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.