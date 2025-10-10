HABER

Eskişehir 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 4°C civarlarına düşecek. Hafta sonu hava koşullarında değişiklikler gözlemleniyor. Cumartesi bulutluluk artacak ve hafif yağmur ihtimali bulunacak. Sıcaklıklar düşeceğinden, soğuk algınlığı riskine karşı kat kat giyinmek ve bağışıklığı desteklemek öneriliyor. Hava şartlarına göre trafik koşulları da etkilenebilir, dikkatli sürülmesi gerekecek.

Hazar Gönüllü

10 Ekim 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarlarında seyredecek. Gece sıcaklık 4°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar Ekim ayına özgü tipik değerlere yakın. Bölgenin iklimine uygun bir hava bekleniyor.

Hafta sonu hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 11 Ekim Cumartesi günü bulutluluk artacak. Hafif yağmur ihtimali var. Cumartesi gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 5°C olacak. 12 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Ancak sıcaklıklar daha da düşecek. Gündüz sıcaklık 12°C, gece 3°C seviyelerine gerileyecek.

Bu dönemdeki hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi, yaşlılar ve çocuklar için soğuk algınlığı riskini artırır. Bağışıklık sistemini desteklemek için dengeli beslenmek önemlidir. Yeterli uyku da dikkate alınmalıdır.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik koşullarının değişeceğini unutmamalıyız. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak hayati önem taşır. Dikkatli sürmek de gereklidir.

