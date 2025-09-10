HABER

Eskişehir 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklığın 27°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise 11°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Rahat bir hava koşulunu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Eylül Perşembe günü bol güneş ışığıyla birlikte sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 12 Eylül Cuma günü sıcaklığın 29°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü de hava çoğunlukla güneşli ve 28°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlıyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Gerekirse serin alanlarda dinlenmek sağlığı korumaya yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirirken uygun kıyafetler seçmek gerekir. Güneşten korunmak, keyifli bir gün geçirmenize katkı sağlayacaktır.

