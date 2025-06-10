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Eskişehir 10 Haziran Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 10 Haziran Salı hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Eskişehir 10 Haziran Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 30°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 16°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik hava koşullarını yansıtıyor.

11 Haziran Çarşamba'dan 13 Haziran Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 30°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15-17°C arasında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin sıcak ve güneşli günlerine işaret ediyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan mümkünse kaçınılmalıdır. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Düzenli olarak su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Ayrıca, sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski arttığı için gıda güvenliğine özen gösterilmelidir.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Gerektiğinde planlamalarınızı buna göre yapmak önemlidir. Bu şekilde olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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