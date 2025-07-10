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Eskişehir 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Eskişehir 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 32°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 31°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yazın ortasında Eskişehir'de alışıldık seviyelerde. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Ayrıca bol su içmeleri ve aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir.

Eskişehir'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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