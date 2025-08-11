HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Eskişehir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. Perşembe günü ise 36°C'ye kadar yükselecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneş ışınları bu saatlerde dik açıyla gelir. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açar. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek hayati bir gerekliliktir. Sıcak havalarda kaybedilen elektrolitleri dengelemek için, suya ek olarak doğal meyve suları veya elektrolit içeren içecekler tüketilmelidir.

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bu, hava sıcaklığının biraz daha tolerable olmasına yardımcı olabilir. Ancak, rüzgarın hızının zaman zaman artabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, özellikle rüzgarın şiddetli olduğu saatlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda, güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak, yeterli su tüketmek ve rüzgarın şiddetini göz önünde bulundurarak açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.