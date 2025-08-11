Eskişehir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. Perşembe günü ise 36°C'ye kadar yükselecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneş ışınları bu saatlerde dik açıyla gelir. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açar. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek hayati bir gerekliliktir. Sıcak havalarda kaybedilen elektrolitleri dengelemek için, suya ek olarak doğal meyve suları veya elektrolit içeren içecekler tüketilmelidir.

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bu, hava sıcaklığının biraz daha tolerable olmasına yardımcı olabilir. Ancak, rüzgarın hızının zaman zaman artabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, özellikle rüzgarın şiddetli olduğu saatlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda, güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak, yeterli su tüketmek ve rüzgarın şiddetini göz önünde bulundurarak açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.