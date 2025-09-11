Eskişehir 11 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 27°C civarında kalacak. Gece saatlerinde ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Yazın son günlerinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 12 Eylül Cuma günü 29°C'lik yüksek sıcaklıkla güneşli bir hava bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü ise 28°C'lik yüksek sıcaklıkla çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 14 Eylül Pazar günü 28°C sıcaklıkla bol güneş ışığı görülecek. Bu dönemde açık ve güneşli hava koşulları, dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu önlemler almak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde açık ve güneşli hava koşulları devam edecek. Güneş koruyucu önlemler alarak ve su tüketimine dikkat ederek, sağlıklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.