HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 11 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 11 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir 11 Eylül Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 27°C civarında kalacak. Gece saatlerinde ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Yazın son günlerinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 12 Eylül Cuma günü 29°C'lik yüksek sıcaklıkla güneşli bir hava bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü ise 28°C'lik yüksek sıcaklıkla çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 14 Eylül Pazar günü 28°C sıcaklıkla bol güneş ışığı görülecek. Bu dönemde açık ve güneşli hava koşulları, dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu önlemler almak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde açık ve güneşli hava koşulları devam edecek. Güneş koruyucu önlemler alarak ve su tüketimine dikkat ederek, sağlıklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anıKorkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı
Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.