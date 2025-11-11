Eskişehir 11 Kasım Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 19°C olarak tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın. Gün boyunca rahat bir hava beklenmektedir.

12 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığının 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. 13 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 14°C'ye inmesi öngörülüyor. Hava koşullarının daha serin ve bulutlu olacağı tahmin edilmektedir.

14 Kasım Cuma günü sıcaklık 10°C'ye düşecektir. Hava koşullarının daha da soğuması bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Vatandaşların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir.

Yağışlı ve soğuk günlerde uygun giyim tercih edilmelidir. Hazırlık yaparak dışarı çıkmak önemlidir. Olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olacaktır.