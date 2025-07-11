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Eskişehir 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Eskişehir 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında, gece ise 16°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 25 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi hava sıcaklığı 31°C, 13 Temmuz Pazar ise 33°C civarında olacak. 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğinden, bu grupların daha dikkatli olmaları önerilir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hava kalitesinin de düşebileceğini unutmayın. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve hassas bünyelerin, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya maske kullanmaları önerilir. Aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceğini göz önünde bulundurarak, enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak, çevreye katkı sağlar.

Sıcak hava koşullarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebileceğini aklınızda bulundurun. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Ayrıca, bitkilerin sulama ihtiyaçlarını zamanında yerine getirmek de gereklidir. Bu önlemler, üretimin sürdürülebilirliğini sağlar ve olası verim kayıplarının önüne geçer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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