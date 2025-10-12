Eskişehir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Eskişehir'de hava durumu tahminleri yapıldı. Sabah saatlerinde sıcaklık 8°C. Gündüz sıcaklık 12°C. Akşam ise 10°C olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C’ye düşecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı sabah %83. Gündüz nem oranı %59. Akşam saatlerinde %74 olacaktır. Gece ise nem oranı %92’ye yükselecek.

13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek. 14 Ekim Salı günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 15°C arasında düşecektir. 15 Ekim Çarşamba günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 7°C ile 14°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Ancak ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esince etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması faydalı olacaktır. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için bu durum daha da önemlidir. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle, planlamalarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.