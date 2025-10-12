HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

12-15 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. 12 Ekim'de sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında değişirken, parçalı bulutlu bir gün beklentisi var. 13 Ekim güneşli, 14 Ekim ise az bulutlu geçecek. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Yüksek nem oranı, solunum rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava koşulları, ulaşımda aksaklıklara neden olabilir.

Eskişehir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Eskişehir'de hava durumu tahminleri yapıldı. Sabah saatlerinde sıcaklık 8°C. Gündüz sıcaklık 12°C. Akşam ise 10°C olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C’ye düşecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı sabah %83. Gündüz nem oranı %59. Akşam saatlerinde %74 olacaktır. Gece ise nem oranı %92’ye yükselecek.

13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek. 14 Ekim Salı günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 15°C arasında düşecektir. 15 Ekim Çarşamba günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 7°C ile 14°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Ancak ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esince etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması faydalı olacaktır. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için bu durum daha da önemlidir. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle, planlamalarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildiGeçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildi
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakMısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.