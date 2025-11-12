HABER

Eskişehir 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 13°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 11.2 km/saat olacak. Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu hale gelecek. Cuma günü hafif yağmurlar görülecek. Bu dönemde ani hava değişiklikleri için hazırlık yapmak, kıyafet ve planlarınızı buna göre ayarlamak önemlidir. Soğuk havalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Hazar Gönüllü

Eskişehir'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 13°C civarında olacak. Nem oranı %77 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 11.2 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati 17:42'dir.

Perşembe günü hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış ihtimali düşük düzeyde kalacak. Sıcaklık, en düşük 2°C, en yüksek 12°C civarında seyredecek. Cuma günü hava koşullarında değişkenlik görülecek. Hafif yağmurların yaşanması bekleniyor. Sıcaklık, en düşük 4°C, en yüksek 10°C civarında olacak. Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık, en düşük 0°C, en yüksek 11°C olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmelisiniz. Yağış ihtimaline karşı yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinin. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olmalısınız. Sürücüler, yağışlı günlerde yol koşullarının değişebileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine uyarak güvenli sürüş yapmalısınız. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurun. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermelisiniz.

