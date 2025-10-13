Eskişehir 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava durumu, gündüz 18°C civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye inecek. Hava az bulutlu ve ılımandır. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7-12 km hızla esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %52, akşam %63 ve gece %83 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ekim Salı günü yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü yine yağmur bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 20-21°C, gece ise 8-9°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşecektir. Uygun kıyafetler seçmek üşümemenizi sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanız önemlidir.