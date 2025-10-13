HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 13 Ekim 2025 tarihinde hava durumu gündüz 18°C, akşam 15°C seviyelerine inecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatıdan eserek saatte 7-12 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde 14-15 Ekim tarihlerinde yağmurlu hava bekleniyor. Parçalı bulutlu 16 Ekim'de sıcaklık 20-21°C, gece ise 8-9°C dolaylarında olacak. Şemsiye ve uygun kıyafetler öncelikli olmalı.

Eskişehir 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava durumu, gündüz 18°C civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye inecek. Hava az bulutlu ve ılımandır. Gece saatlerinde sıcaklık 9°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7-12 km hızla esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %52, akşam %63 ve gece %83 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ekim Salı günü yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü yine yağmur bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 20-21°C, gece ise 8-9°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşecektir. Uygun kıyafetler seçmek üşümemenizi sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soruşturma izni istenmişti! Ankara'dan dikkat çeken kareSoruşturma izni istenmişti! Ankara'dan dikkat çeken kare
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.