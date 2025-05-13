Eskişehir 13 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 13 Mayıs 2025 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 6°C arasında değişecek. Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Yarından itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü, bölge genelinde orta kuvvetli yağmurların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 16°C, gece ise 1°C civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir.

15 Mayıs Perşembe günü, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi ve gündüz sıcaklıklarının 20°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Yağmurlu havaya uygun kıyafetler tercih etmeniz akıllıca olacaktır. Ayrıca, planladığınız etkinlikleri hava durumuna göre esnek tutmalısınız.

16 Mayıs Cuma günü, hafif yağmurların etkili olması ve gündüz sıcaklıklarının 22°C civarında olması tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak dışarı çıkmanız önemlidir. Planladığınız etkinlikleri hava durumuna göre esnek tutmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası yağmurlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede etkinliklerinizi en iyi şekilde planlayabilirsiniz.