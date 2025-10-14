Eskişehir 14 Ekim Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

14 Ekim 2025 Salı günü Eskişehir'de hava koşulları serin bir başlangıç yapacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 6°C'ye kadar düşecek. Öğle saatlerinde ise sıcaklıklar 19°C'ye yükselecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah %86, öğleden sonra ise %38 seviyelerine düşecek.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de açık ve güneşli hava beklentisi var. 15 Ekim Çarşamba, hava sıcaklığı 16°C ile 19°C arasında olacak. 16 Ekim Perşembe günü sıcaklıklar 15°C ile 17°C arasında seyredecek. 17 Ekim Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Bu gün sıcaklığın 18°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gün içinde hava daha sıcak olacak. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Rüzgar hafif esebilir. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Nem oranı sabah yüksek, öğleden sonra düşük olacak. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak, bol su içmek önemlidir.