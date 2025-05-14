Eskişehir 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğleden sonra sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16-22°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10-12°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 14-17 km/saat arasında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha da değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü sabah hafif yağmurlar bekleniyor. Öğleden sonra hava açacak ve güneşli bir gün yaşanacak. 16 Mayıs Cuma günü de aynı durum geçerli. Sabah hafif yağmurlar devam edecek. Öğleden sonra hava açacak ve güneşli bir gün olacak. 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günlerinde de sabah hafif yağmurlar sürecek. Öğleden sonra hava açacak ve güneşli günler yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağmurlara karşı tedbirli olmak gerekir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıklardaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hızı 14-17 km/saat arasında olacağı için hafif rüzgarlara karşı da hazırlıklı olmak önemlidir.