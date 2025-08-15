HABER

Eskişehir 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Ağustos 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

15 Ağustos 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 36°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı %29 ile %54 arasında değişecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C, 17 Ağustos Pazar günü 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 30°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların iç sıcaklıkları hızla artabilir. Araçlarda çocuk ve hayvan bırakılmamalıdır. Sıcak hava sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan kaçınması ve gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışması önerilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

