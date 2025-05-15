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Eskişehir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Eskişehir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

15 Mayıs 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 16 Mayıs Cuma günü, hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 11°C civarında olacaktır. 17 Mayıs Cumartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 10°C civarında olacak. 18 Mayıs Pazar günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmur ihtimali olan günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp giyerek vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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